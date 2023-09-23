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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - АПОЭЛ
Анортосис - АПОЭЛ: обзор матча 23 сентября 2023
Анортосис
23.09.2023, суббота, 20:30
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
45+5'
Э. Феррейра
21'
Г. Квилитая (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - АПОЭЛ
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
86'
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
86'
71'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Маркиньос
71'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Г. Квилитая
Замена
C. Banza
️️️️
М. Уорис
65'
62'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Л. Вильяфаньес
46'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Д. Ндонгала
ГОЛ! 1:1!
Э. Феррейра
45'
+5
Желтая карточка
Э. Феррейра
41'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Квилитая
17'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
9
S. Castel
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-5
93
Михаил
22
Ваге
3
4
Каргас
4
Феррер
8
Техера
12
7
Феррейра
20
Уорис
10
Герреро
9
3-1-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
6
Жефте
3
Петрович
70
Костадинов
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Квилитая
20
Уорис
81
81
20
Уорис
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
19
Вильяфаньес
15
Креспо
15
Креспо
19
Вильяфаньес
9
Квилитая
7
Эфрем
7
Эфрем
9
Квилитая
10
Маркиньос
10
10
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Эдуарду
9
Эдуарду
77
Ндонгала
Остались в запасе
Анортосис
АПОЭЛ
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Анортосис - АПОЭЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
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