Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Панама
Боливия - Панама: обзор матча 27 августа 2023
Боливия
27.08.2023, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Панама
52'
Л. Урсино
14'
K. Lenis
87'
K. Lenis
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Боливия - Панама
87'
ГОЛ! 1:2!
K. Lenis
Желтая карточка
M. Suárez
78'
60'
Замена
I. Gudiño
️️️️
К. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
Л. Урсино
52'
50'
Желтая карточка
К. Харви
Замена
P. Vaca
️️️️
D. Rojas
46'
46'
Замена
️️️️
C. Quintero
Желтая карточка
К. Рока
45'
+1
Желтая карточка
Л. Урсино
40'
Желтая карточка
D. Rojas
35'
32'
Желтая карточка
К. Мартинес
14'
ГОЛ! 0:1!
K. Lenis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
0
Карлос Рока
ЦЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
0
Daniel Rojas
ЦП
0
Лусиано Урсино
ЦП
19
Хайме Арраскальта
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
9
Виктор Абрего
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Панама
0
Kevin Berkeley
ЦЗ
0
Jan Carlos Vargas
ЦЗ
0
Cristian Quintero
ЦП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
0
Rolando Blackburn
ЦФ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Боливия
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Bruno Poveda
ВР
0
Denilson Duran
ЦЗ
6
Pablo Vaca
ЦЗ
11
Хосе Мартинес
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
6
Julio Herrera
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
Панама
10
Irving Gudiño
ЦФ
0
Harold Cummings
ЦФ
3-2-3-2
23
Вискарра
0
Рока
3
Медина
6
Куэльяр
5
Хусино
5
0
0
Урсино
19
Арраскальта
9
Абрего
7
Мигелито
2-2-4
0
0
0
6
Мартинес
14
Харви
19
10
0
0
6
6
0
Куэльяр
6
6
Куэльяр
6
Мартинес
10
10
6
Мартинес
Остались в запасе
Боливия
Панама
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Bruno Poveda
ВР
0
Denilson Duran
ЦЗ
11
Хосе Мартинес
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
Главный тренер
Сезар Фариас
0
Harold Cummings
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Braulio Uraezaña
ВР
23
Bruno Poveda
ВР
0
Denilson Duran
ЦЗ
11
Хосе Мартинес
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
Остались в запасе
0
Harold Cummings
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Боливия - Панама
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Новости команд
Все
Боливия
Панама
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
1 октября
5
Аргентина – Боливия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
1 октября
5
Аргентина – Боливия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60
9 июня
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
28 июня
1
Обзор матча Панама – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу
28 июня
1
Кейн побил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
28 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+