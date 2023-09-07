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Зенит - Сепахан

07.09.2023, Четверг, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Товарищеские матчи Зенит - Сепахан
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Матч начнется в 20:00 мск
Товарищеские матчи 2023

17 февраля, пятница 15:00 Сепахан 2:0 Зенит
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