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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Сепахан
Зенит - Сепахан: обзор матча 07 сентября 2023
Зенит
07.09.2023, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Сепахан
19'
И. Сергеев
22'
З. Бакаев
29'
А. Ерохин (П)
90+3'
Г. Мантуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Сепахан
ГОЛ! 4:0!
Г. Мантуан
90'
+3
Замена
А. Барановский
️️️️
З. Бакаев
73'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
И. Кирш
73'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Вендел
61'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
И. Сергеев
61'
Замена
️️️️
Д. Сантос
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ерохин
29'
Замена
В. Саусь
️️️️
А. Мостовой
23'
ГОЛ! 2:0!
З. Бакаев
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Зенит - Сепахан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Хиляль
3 : 1
22.02.2024
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Сепахан
1 : 3
15.02.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
04.12.2023
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Сепахан
1 : 0
27.11.2023
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Сепахан
9 : 0
06.11.2023
ОКМК
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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