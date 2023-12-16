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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Амьен
Родез - Амьен: обзор матча 16 декабря 2023
Родез
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
2 : 2
Завершен
Амьен
48'
K. Corredor
57'
K. Corredor
26'
Э. Кэрролл
73'
A. Leautey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Амьен
Желтая карточка
В. Юнусса
90'
+4
90'
+3
Замена
A. Ciss
️️️️
Л. Мафута
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Унтонджи
87'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
87'
86'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
A. Leautey
Замена
A. Valerio
️️️️
Л. Буаде
82'
Замена
В. Юнусса
️️️️
C. Depres
77'
Замена
B. Danger
️️️️
А. Нгуямса
77'
73'
ГОЛ! 2:2!
A. Leautey
Пас отдал
Э. Кэрролл
66'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Ринг
61'
Желтая карточка
С. Ринг
ГОЛ! 2:1!
K. Corredor
Пас отдал
C. Depres
57'
Желтая карточка
C. Depres
50'
ГОЛ! 1:1!
K. Corredor
Пас отдал
Л. Буаде
48'
Желтая карточка
J. Chougrani
45'
+3
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
A. Leautey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
(К)
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Bradley Danger
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
26
Yannis Verdier
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
18
Amadou Ciss
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
3-2-1-4
77
М'Паси
21
3
6
Нгуямса
5
18
Буаде
8
Таиби
17
Унтонджи
6
Ро-Яо
25
12
3-3-1-3
1
Гютне
3
Опоку
3
Ринг
25
Гелин
22
34
Бойя
30
5
Какута
9
Кэрролл
14
Мафута
50
6
Нгуямса
6
6
6
Нгуямса
25
23
Юнусса
23
Юнусса
25
17
Унтонджи
26
26
17
Унтонджи
18
Буаде
18
18
18
Буаде
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
14
Мафута
18
18
14
Мафута
3
Ринг
15
15
3
Ринг
50
15
Тапсоба
15
Тапсоба
50
Остались в запасе
Родез
Амьен
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Родез - Амьен
3
1
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
7
Офсайды
1
2
Количество передач
241
214
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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