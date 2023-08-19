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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Бастия
Амьен - Бастия: обзор матча 19 августа 2023
Амьен
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бастия
36'
Л. Мафута
48'
Ж. Гелин
44'
I. Drame
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Бастия
90'
+1
Замена
С. Лега
️️️️
C. Vincent
Замена
O. Gene
️️️️
A. Leautey
90'
+1
Замена
M. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
90'
Желтая карточка
Л. Мафута
85'
85'
Желтая карточка
T. Ducrocq
77'
Замена
J. Janneh
️️️️
A. Roncaglia
77'
Замена
F. Bianchini
️️️️
B. Santelli
Замена
А. Тапсоба
️️️️
A. Ciss
65'
62'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
B. Mbaye
62'
Замена
M. Alfarela
️️️️
K. Djoco
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гелин
48'
Желтая карточка
K. Kaiboue
45'
+4
44'
ГОЛ! 1:1!
I. Drame
Пас отдал
Д. Ленар
ГОЛ! 1:0!
Л. Мафута
Пас отдал
K. Kaiboue
36'
28'
Желтая карточка
K. Djoco
Желтая карточка
A. Ciss
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
18
Amadou Ciss
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
7
Christophe Vincent
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
17
Mamadou Fofana
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
5
Julien Maggiotti
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
11
Уаттара
3
Опоку
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
22
5
Какута
14
Мафута
18
50
3-3-4
30
Пласид
4
25
42
Тавареш
7
25
14
Ленар
5
4
Бонерт
9
9
22
17
17
22
50
30
30
50
18
15
Тапсоба
15
Тапсоба
18
25
5
5
25
4
66
66
4
9
7
7
9
7
11
Лега
11
Лега
7
9
19
19
9
Остались в запасе
Амьен
Бастия
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Бастия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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