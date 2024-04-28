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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Уэска
Вальядолид - Уэска: обзор матча 28 апреля 2024
Вальядолид
28.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 37 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
9'
В. Месегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Уэска
Желтая карточка
С. Таррега
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Боливар
Замена
М. Андре
️️️️
А. Негредо
86'
83'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Х. Ньето
83'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
К. Хашимото
Замена
I. Sala
️️️️
А. Ндиайе
80'
Желтая карточка
В. Месегер
79'
Желтая карточка
Л. Роша
74'
70'
Замена
Х. Муньос
️️️️
J. Mier
70'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Э. Соррилья
Желтая карточка
Л. Оливейра
64'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
62'
Замена
И. Санчес
️️️️
Ануар
62'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Р. Моро
62'
61'
Желтая карточка
M. Loureiro
58'
Желтая карточка
С. Обенг
49'
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
Желтая карточка
С. Эскудеро
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Месегер
Пас отдал
С. Эскудеро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
92
Isra Sala
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3-2-3-2
1
Масип
22
Бойомо
5
Таррега
2
Оливейра
18
Эскудеро
2
Перес
23
Месегер
6
Мончу
23
Ануар
18
Моро
21
Негредо
3-1-3-3
25
Фернандес
2
Ньето
5
Пулидо
15
42
Хашимото
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
3
6
20
Обенг
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
18
Моро
21
Ндиайе
21
Ндиайе
18
Моро
23
Ануар
10
Санчес
10
Санчес
23
Ануар
Ндиайе
92
92
Ндиайе
21
Негредо
10
Андре
10
Андре
21
Негредо
42
Хашимото
10
10
42
Хашимото
22
Соррилья
80
80
22
Соррилья
14
Валентин
20
20
14
Валентин
2
Ньето
9
Боливар
9
Боливар
2
Ньето
6
11
Муньос
11
Муньос
6
Остались в запасе
Вальядолид
Уэска
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вальядолид - Уэска
5
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
6
Офсайды
0
2
Количество передач
353
389
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Хосе Соррилья
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