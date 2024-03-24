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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Эйбар
Вальядолид - Эйбар: обзор матча 24 марта 2024
Вальядолид
24.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 32 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
57'
В. Месегер
60'
М. Силла
69'
I. Sala
2'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эйбар
Замена
М. Андре
️️️️
I. Sala
81'
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Силла
81'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Д. Торрес
81'
75'
Замена
С. Альварес
️️️️
Х. Баутиста
75'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Сориано
Замена
С. Юрич
️️️️
А. Негредо
70'
ГОЛ! 3:1!
I. Sala
Пас отдал
И. Санчес
69'
64'
Желтая карточка
А. Техеро
ГОЛ! 2:1!
М. Силла
Пас отдал
В. Месегер
60'
Замена
И. Санчес
️️️️
С. де ла Хос
58'
ГОЛ! 1:1!
В. Месегер
Пас отдал
I. Sala
57'
50'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
46'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
Желтая карточка
Л. Перес
28'
17'
Замена
F. Venancio
️️️️
А. Акетче
11'
Красная карточка
Х. Беррокаль
Желтая карточка
С. Эскудеро
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
П. Ноласкоайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Мончу
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Ander Madariaga
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-3-3
1
Масип
2
Перес
22
Бойомо
4
Торрес
2
Роша
23
Месегер
17
де ла Хос
6
Мончу
14
Силла
21
Негредо
92
4-1-2-1-2
13
Зидан
23
Техеро
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
9
Баутиста
19
Стоичков
4
Торрес
2
Оливейра
2
Оливейра
4
Торрес
21
Негредо
24
Юрич
24
Юрич
21
Негредо
17
де ла Хос
10
Санчес
10
Санчес
17
де ла Хос
14
Силла
18
Моро
18
Моро
14
Силла
92
10
Андре
10
Андре
92
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
47
Акетче
21
21
47
Акетче
9
Баутиста
6
Альварес
6
Альварес
9
Баутиста
21
Сориано
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Сориано
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
Остались в запасе
Вальядолид
Эйбар
26
Arnau Rafús
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Йоель Родригес
ВР
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Вальядолид - Эйбар
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Количество передач
592
316
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Хосе Соррилья
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