Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Вальядолид
Уэска - Вальядолид: обзор матча 24 ноября 2023
Уэска
24.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
57'
Мончу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Вальядолид
Желтая карточка
Х. Ньето
90'
+2
88'
Замена
М. Мальса
️️️️
Мончу
88'
Замена
Г. Энрике
️️️️
И. Санчес
Замена
Д. Боливар
️️️️
К. Хашимото
87'
80'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
В. Месегер
Желтая карточка
А. Фернандес
79'
75'
Желтая карточка
Д. Торрес
72'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Р. Моро
Замена
E. Lombardo
️️️️
J. Mier
71'
Замена
R. Tresaco
️️️️
С. Обенг
71'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Ж. Валентин
65'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
Ж. Бласко
65'
64'
Желтая карточка
Л. Роша
63'
Желтая карточка
Р. Моро
57'
Пенальти не реализован!
Мончу
57'
ГОЛ! 0:1!
Мончу
Желтая карточка
Ж. Валентин
54'
46'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
Желтая карточка
J. Mier
45'
+1
29'
Желтая карточка
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Вальядолид
12
Джон
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
2
Ньето
42
Хашимото
24
Мартинес
14
Валентин
20
Обенг
11
Муньос
6
4-1-2-1-2
1
Масип
2
Перес
22
Бойомо
4
Торрес
18
Эскудеро
24
Юрич
6
Мончу
23
Месегер
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
6
7
7
6
14
Валентин
80
80
14
Валентин
5
Бласко
3
3
5
Бласко
20
Обенг
20
20
20
Обенг
42
Хашимото
9
Боливар
9
Боливар
42
Хашимото
10
Санчес
13
Энрике
13
Энрике
10
Санчес
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
6
Мончу
11
Мальса
11
Мальса
6
Мончу
18
Моро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
18
Моро
23
Месегер
29
Кенеди
29
Кенеди
23
Месегер
Остались в запасе
Уэска
Вальядолид
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
12
Джон
ВР
9
Хони Монтиэль
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
9
Хони Монтиэль
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Уэска - Вальядолид
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Вальядолид
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+