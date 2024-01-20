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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Блэкпул
Бристоль Роверс - Блэкпул: обзор матча 20 января 2024
Бристоль Роверс
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Блэкпул
24'
К. Мартин
5'
С. Хэмилтон
19'
К. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Блэкпул
Желтая карточка
А. Коллинз
90'
+5
90'
+4
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
Замена
J. Brown
️️️️
J. Grant
89'
84'
Желтая карточка
О. Норберн
84'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Джозеф
Желтая карточка
Э. Эванс
83'
Желтая карточка
Д. Маркиз
81'
79'
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
Замена
А. Коллинз
️️️️
Л. МакКормик
73'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
L. Hoole
67'
67'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Роудс
67'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
К. Дембеле
50'
Желтая карточка
Р. О'Доннелл
Желтая карточка
К. Тэйлор
46'
Желтая карточка
Т. Крама
40'
ГОЛ! 1:2!
К. Мартин
Пас отдал
Т. Крама
24'
19'
ГОЛ! 0:2!
К. Дембеле
Пас отдал
К. Джозеф
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Хэмилтон
Пас отдал
К. Джозеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
14
Энтони Эванс
(К)
ЦП
20
Харви Вейл
АП
16
Люк Томас
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Блэкпул
44
Mackenzie Chapman
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-3-1-3
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
32
Хант
2
23
МакКормик
14
Эванс
20
Вейл
18
Мартин
4
16
Томас
4-2-2-2
12
О'Доннелл
3
Хасбэнд
21
Экпитета
4
Кейси
15
Коулсон
8
Морган
8
Норберн
7
Дембеле
22
Хэмилтон
22
Джозеф
29
Роудс
2
27
Маркиз
27
Маркиз
2
4
20
20
4
23
МакКормик
10
Коллинз
10
Коллинз
23
МакКормик
7
Дембеле
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
7
Дембеле
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
22
Джозеф
19
Дейл
19
Дейл
22
Джозеф
29
Роудс
19
Ловери
19
Ловери
29
Роудс
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Блэкпул
1
Jed Ward
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
44
Mackenzie Chapman
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
Остались в запасе
44
Mackenzie Chapman
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Бристоль Роверс - Блэкпул
5
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
3
1
Количество передач
402
329
Сейвы
3
3
Точность передач %
63
57
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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Бристоль Роверс
Блэкпул
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
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