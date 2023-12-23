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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Бристоль Роверс
Блэкпул - Бристоль Роверс: обзор матча 23 декабря 2023
Блэкпул
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
21'
О. Норберн
46'
Д. Бисли
82'
Д. Роудс
25'
Д. Маркиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бристоль Роверс
Замена
М. Виртю
️️️️
К. Дембеле
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Джозеф
82'
77'
Замена
J. Brown
️️️️
С. Финли
Замена
А. Морган
️️️️
С. Кэри
76'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
70'
66'
Замена
L. Hoole
️️️️
J. Grant
62'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Маркиз
62'
Замена
Р. Вудс
️️️️
G. Ward
Желтая карточка
М. Пеннингтон
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бисли
Пас отдал
К. Дембеле
46'
Желтая карточка
К. Коннолли
38'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маркиз
ГОЛ! 1:0!
О. Норберн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4-1-3-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
6
Коннолли
2
Лайонс
8
Норберн
22
Хэмилтон
7
Дембеле
14
Кэри
9
Бисли
29
Роудс
2-2-1-5
13
Кокс
4
Крама
26
Тэйлор
14
Эванс
8
Финли
20
Вейл
10
Коллинз
4
16
Томас
28
27
Маркиз
7
Дембеле
24
Виртю
24
Виртю
7
Дембеле
14
Кэри
8
Морган
8
Морган
14
Кэри
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
4
2
2
4
28
18
Вудс
18
Вудс
28
27
Маркиз
18
Мартин
18
Мартин
27
Маркиз
8
Финли
20
20
8
Финли
Остались в запасе
Блэкпул
Бристоль Роверс
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Блэкпул - Бристоль Роверс
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
4
15
Офсайды
3
2
Количество передач
432
461
Сейвы
6
2
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Новости команд
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Блэкпул
Бристоль Роверс
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
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