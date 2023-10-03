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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Порт Вейл
Бристоль Роверс - Порт Вейл: обзор матча 03 октября 2023
Бристоль Роверс
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Порт Вейл
25'
Л. МакКормик
45+2'
Д. Хант
86'
J. Brown
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Порт Вейл
Замена
Л. Гордон
️️️️
Д. Хант
90'
Замена
J. Gibbons
️️️️
J. Brown
87'
ГОЛ! 3:0!
J. Brown
Пас отдал
Д. Хант
86'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Мартин
86'
Замена
L. Hoole
️️️️
J. Grant
86'
75'
Замена
J. Wilson
️️️️
Г. Мэсси
Замена
Э. Эванс
️️️️
Л. МакКормик
62'
Желтая карточка
J. Brown
47'
46'
Замена
К. Балмер
️️️️
Л. Касс
46'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Плант
46'
Замена
Д. Лоу
️️️️
О. Арбластер
ГОЛ! 2:0!
Д. Хант
Пас отдал
А. Коллинз
45'
+2
42'
Желтая карточка
Э. Девайн
38'
Вторая желтая
Д. Дебра
ГОЛ! 1:0!
Л. МакКормик
Пас отдал
J. Brown
25'
18'
Желтая карточка
Д. Дебра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Харви Вейл
АП
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
2-3-1-4
13
Кокс
32
Хант
26
Тэйлор
23
МакКормик
18
Вудс
26
Богарде
20
Вейл
4
10
Коллинз
18
Мартин
20
2-1-4-3
1
Рипли
24
Касс
15
Дебра
10
Санг
14
Ожо
19
Мэсси
7
Девайн
4
Арбластер
26
Плант
5
Смит
8
Гэррити
32
Хант
19
Гордон
19
Гордон
32
Хант
20
2
2
20
4
2
2
4
23
МакКормик
14
Эванс
14
Эванс
23
МакКормик
18
Мартин
7
Синклейр
7
Синклейр
18
Мартин
24
Касс
4
Балмер
4
Балмер
24
Касс
26
Плант
8
Грант
8
Грант
26
Плант
4
Арбластер
16
Лоу
16
Лоу
4
Арбластер
19
Мэсси
11
11
19
Мэсси
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Порт Вейл
35
Matthew Hall
ВР
Главный тренер
Шон Норс
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Бристоль Роверс - Порт Вейл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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