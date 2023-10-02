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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Нови Пазар
Вождовац - Нови Пазар: обзор матча 02 октября 2023
Вождовац
02.10.2023, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Нови Пазар
74'
Б. Ващук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Нови Пазар
Замена
P. Medić
️️️️
Б. Йочич
84'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ващук
74'
71'
Замена
N. Karaklajić
️️️️
Э. Аннан
Замена
N. Vujanović
️️️️
J. Flemmings
70'
65'
Замена
J. Jo
️️️️
Ф. Сирьяк
59'
Замена
С. Сума
️️️️
Н. Богдановски
Желтая карточка
Б. Йочич
22'
5'
Желтая карточка
Э. Аннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
22
Адем Льяич
АП
13
A. Cisse
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
3-4-3
1
24
Джурджевич
33
5
33
8
Йочич
77
6
Матич
11
6
7
2-2-1-5
1
55
27
Аннан
38
10
22
Льяич
13
7
77
Богдановски
11
Голиянин
8
Сирьяк
7
70
70
7
8
Йочич
16
16
8
Йочич
8
Сирьяк
21
21
8
Сирьяк
77
Богдановски
20
Сума
20
Сума
77
Богдановски
27
Аннан
9
9
27
Аннан
Остались в запасе
Вождовац
Нови Пазар
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Вождовац - Нови Пазар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
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