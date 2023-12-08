В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Евсеев руками двигал автомобиль, мешавший автобусу «Кубани»
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Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
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Григорян раскрыл свою зарплату в «Кубани»