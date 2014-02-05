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67
Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
9 февраля, 17:17
2
Экс-спартаковец Зуев объяснил решение выступать за Казахстан
23 января, 19:51
2
Сторожук оценил решение Ахметова перейти в «Зенит»
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67
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0
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СКА-Хабаровск

Арсенал - СКА-Хабаровск - 14 апреля 2024

Арсенал
14.04.2024, воскресенье, 00:00
Россия. Первая лига, 27 тур
- : -
Не начался
СКА-Хабаровск
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Россия. Первая лига
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Будущие
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия
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