Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
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Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
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Сторожук оценил решение Ахметова перейти в «Зенит»
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Экс-спартаковец Зуев объяснил решение выступать за Казахстан
Сторожук оценил решение Ахметова перейти в «Зенит»
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Экс-директор «Арсенала» Т выделил сильные качества Кононова
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
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