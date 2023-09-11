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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Химки
Арсенал - Химки: обзор матча 11 сентября 2023
Арсенал
11.09.2023, понедельник, 16:30
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Химки
27'
Х. Хосонов (П)
84'
О. Исаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Химки
90'
Замена
П. Аветисян
️️️️
А. Корян
90'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Д. Степанов
84'
ГОЛ! 0:2!
О. Исаенко
81'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Б. Магомедов
Замена
В. Пантелеев
️️️️
С. Ткачев
72'
66'
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Яковлев
66'
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
И. Берковский
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Хабибов
60'
52'
Желтая карточка
В. Яковлев
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Макаров
31'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Хосонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
77
Аршак Корян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Арсенал
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ЦЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
3-1-4-1-1
80
Кокарев
24
Коротков
4
Нижегородов
31
Большаков
13
Кайнов
7
Хабибов
18
Ндука
11
Ткачев
21
Макаров
18
Попов
20
Окоронкво
3-2-1-3-1
96
Обухов
44
Исаенко
5
Степанов
2
Варатынов
2
Голубович
32
Терехов
80
Хосонов
77
Корян
17
Берковский
97
Магомедов
14
Яковлев
7
Хабибов
9
Гираев
9
Гираев
7
Хабибов
11
Ткачев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
11
Ткачев
21
Макаров
10
Гелоян
10
Гелоян
21
Макаров
5
Степанов
5
Андраде
5
Андраде
5
Степанов
17
Берковский
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
17
Берковский
77
Корян
77
Аветисян
77
Аветисян
77
Корян
97
Магомедов
7
Садыгов
7
Садыгов
97
Магомедов
14
Яковлев
8
Панченко
8
Панченко
14
Яковлев
Остались в запасе
Арсенал
Химки
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Станислав Поройков
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Станислав Поройков
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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