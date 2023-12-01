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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Ботев
Арда - Ботев: обзор матча 01 декабря 2023
Арда
01.12.2023, пятница, 16:00
Болгария. Первая лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ботев
80'
Я. Карабелев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Ботев
Желтая карточка
У. Сако
90'
+6
89'
Замена
Й. Тамм
️️️️
Я. Карабелев
Замена
I. Tilev
️️️️
S. Ivanov
86'
Замена
I. Kokonov
️️️️
E. Mami Tetah
86'
80'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карабелев
Пас отдал
И. Попов
79'
Замена
N. Minkov
️️️️
S. Akere
Замена
Р. Цонев
️️️️
Л. Котев
75'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
I. Yurukov
75'
Замена
T. Yordanov
️️️️
P. Borukov
67'
65'
Желтая карточка
S. Akere
58'
Желтая карточка
Я. Карабелев
Желтая карточка
P. Krachunov
26'
22'
Желтая карточка
А. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
4-1-1-4
1
3
Сако
22
12
6
80
Котев
7
99
26
91
12
3-4-4
19
Конте
79
Чернев
38
Балояннис
57
20
6
Карабелев
71
Попов
17
99
13
Ханкич
11
12
18
Гусейнов
18
Гусейнов
12
80
Котев
7
Цонев
7
Цонев
80
Котев
99
99
99
99
26
17
17
26
91
33
33
91
6
Карабелев
5
Тамм
5
Тамм
6
Карабелев
57
17
17
57
Остались в запасе
Арда
Ботев
24
Ivan Dichevski
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
22
Daniel Kajzer
ВР
18
Dimitar Papazov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
18
Dimitar Papazov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Арда - Ботев
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Stoyan Arsov, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
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