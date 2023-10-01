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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Этыр
Арда - Этыр: обзор матча 01 октября 2023
Арда
01.10.2023, воскресенье, 15:15
Болгария. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Этыр
7'
P. Borukov
58'
S. Ivanov
68'
Р. Цонев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Этыр
79'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
M. Toshev
74'
Замена
В. Найденов
️️️️
K. Stanev
74'
Замена
D. Bakalov
️️️️
N. Yankov
Замена
M. Stoev
️️️️
M. Stoychev
73'
ГОЛ! 3:0!
Р. Цонев
Пас отдал
M. Stoychev
68'
Замена
T. Yordanov
️️️️
I. Tilev
68'
Замена
I. Kokonov
️️️️
P. Borukov
68'
Замена
H. Mitev
️️️️
D. Lozev
62'
Замена
I. Yurukov
️️️️
Л. Котев
62'
ГОЛ! 2:0!
S. Ivanov
58'
Желтая карточка
Л. Котев
41'
Желтая карточка
D. Lozev
33'
25'
Желтая карточка
K. Stoyanov
ГОЛ! 1:0!
P. Borukov
Пас отдал
Р. Цонев
7'
Желтая карточка
M. Stoychev
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
10
Lovre Knežević
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
4-1-1-4
1
3
Сако
18
Гусейнов
7
Цонев
22
80
Котев
7
91
20
33
99
4-4-2
99
26
77
70
4
28
11
8
17
9
25
20
23
23
20
33
99
99
33
80
Котев
12
12
80
Котев
22
36
36
22
99
17
17
99
28
70
70
28
70
97
Найденов
97
Найденов
70
9
14
14
9
Остались в запасе
Арда
Этыр
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
1
Angel Martinov
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Арда - Этыр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
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