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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Арда
Ботев - Арда: обзор матча 04 августа 2023
Ботев
04.08.2023, пятница, 21:15
Болгария. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Арда
40'
У. Сако
42'
S. Ivanov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Арда
Красная карточка
A. Perera Calderón
90'
+4
73'
Замена
I. Yurukov
️️️️
Р. Цонев
73'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
P. Krachunov
67'
Желтая карточка
Р. Цонев
59'
Замена
T. Yordanov
️️️️
P. Borukov
57'
Желтая карточка
P. Borukov
Желтая карточка
A. Perera Calderón
49'
Замена
R. Herman
️️️️
N. Minkov
46'
Замена
К. Балояннис
️️️️
K. Kolev
46'
Замена
A. Perera Calderón
️️️️
Р. Пунчец
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
S. Ivanov
41'
Желтая карточка
Л. Котев
40'
ГОЛ! 0:1!
У. Сако
Пас отдал
Р. Цонев
37'
Замена
I. Kokonov
️️️️
I. Tilev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
2
Roy Herman
ЦЗ
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Арда
92
Mesut Yusuf
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
2-5-3
22
5
Тамм
14
Пунчец
8
6
Карабелев
6
Нади
57
17
10
Секулич
99
11
3-3-1-3
1
12
7
Цонев
22
3
Сако
80
Котев
6
7
33
91
99
8
38
Балояннис
38
Балояннис
8
17
2
2
17
14
Пунчец
20
20
14
Пунчец
6
18
Гусейнов
18
Гусейнов
6
33
17
17
33
7
Цонев
12
12
7
Цонев
99
99
99
99
Остались в запасе
Ботев
Арда
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
22
Реда Рабеи
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
92
Mesut Yusuf
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
22
Реда Рабеи
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
92
Mesut Yusuf
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Ботев - Арда
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
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