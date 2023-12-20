Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
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Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
В клубе Второй лиги подтвердили переход Кутепова