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Динамо Бр
Велес
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
14 сентября 2023, 13:12
1
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
7 сентября 2023, 11:41
3
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
15 мая 2021, 22:14
1
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
15 мая 2021, 18:44
11
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
14 сентября 2023, 13:12
1
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
7 сентября 2023, 11:41
3
В клубе Второй лиги подтвердили переход Кутепова
6 сентября 2023, 15:40
4
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Последние матчи
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Динамо Бр
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес

Динамо Бр - Велес - 30 июля 2023

Динамо Бр
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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