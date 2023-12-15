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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Шленск
Заглембе - Шленск: обзор матча 15 декабря 2023
Заглембе
15.12.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 2
Завершен
Шленск
84'
J. Munoz
46'
M. Rzuchowski
75'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Шленск
90'
+2
Замена
P. Szwedzik
️️️️
P. Schwarz
Замена
T. Makowski
️️️️
М. Полетанович
85'
ГОЛ! 1:2!
J. Munoz
Пас отдал
С. Булеца
84'
75'
ГОЛ! 0:2!
Э. Экспозито
74'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
Б. Индже
Замена
B. Kłudka
️️️️
Л. Мата
69'
Замена
J. Munoz
️️️️
D. Kurminowski
69'
Замена
Т. Пенько
️️️️
К. Чодина
68'
46'
ГОЛ! 0:1!
M. Rzuchowski
46'
Замена
A. Paluszek
️️️️
Y. Matsenko
46'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
М. Жуковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
Каспер Чодина
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-3-2-2
1
13
5
2
11
Чодина
8
Дабровски
4
Полетанович
7
Вдовяк
10
Булеца
91
3
Мата
3-2-5
12
22
Жуковски
5
Петков
33
27
Индже
7
77
44
15
17
10
Экспозито
3
Мата
2
2
3
Мата
4
Полетанович
6
6
4
Полетанович
11
Чодина
21
Пенько
21
Пенько
11
Чодина
91
9
9
91
33
3
3
33
27
Индже
23
Лукасик
23
Лукасик
27
Индже
22
Жуковски
22
22
22
Жуковски
17
21
21
17
Остались в запасе
Заглембе
Шленск
1
Szymon Weirauch
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Каспер Треловски
ВР
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Заглембе - Шленск
Всего ударов по воротам
12
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
3
1
Офсайды
0
2
Количество передач
331
180
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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