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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Заглембе
Ракув - Заглембе: обзор матча 05 ноября 2023
Ракув
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
5 : 0
Завершен
Заглембе
4'
Б. Раковитан
39'
Д. Йебоа
51'
Д. Йебоа
66'
С. Киттель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Заглембе
85'
Замена
A. Wozniak
️️️️
М. Вдовяк
76'
Замена
J. Munoz
️️️️
D. Kurminowski
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Б. Новак
73'
ГОЛ! 4:0!
С. Киттель
66'
Замена
D. Drachal
️️️️
С. Плавсич
64'
Замена
С. Киттель
️️️️
Д. Йебоа
64'
Замена
В. Кочергин
️️️️
Г. Берггрен
64'
63'
Желтая карточка
A. Ławniczak
59'
Замена
T. Makowski
️️️️
М. Полетанович
59'
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
ГОЛ! 3:0!
Д. Йебоа
51'
46'
Замена
Т. Пенько
️️️️
К. Чодина
45'
+1
Желтая карточка
М. Вдовяк
ГОЛ! 2:0!
Д. Йебоа
Пас отдал
Б. Новак
39'
29'
Желтая карточка
М. Полетанович
ГОЛ! 1:0!
Б. Раковитан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
Каспер Чодина
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
28
Patryk Malamis
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Ковачевич
33
Пестка
25
Раковитан
5
Берггрен
8
Ледерман
95
Плавсич
7
Тудор
20
Карлос
27
Новак
10
Йебоа
17
Крнак
3-3-2-2
1
Диудис
2
25
5
11
Чодина
8
Дабровски
4
Полетанович
10
Булеца
7
Вдовяк
2
91
5
Берггрен
10
Кочергин
10
Кочергин
5
Берггрен
95
Плавсич
8
8
95
Плавсич
10
Йебоа
8
Киттель
8
Киттель
10
Йебоа
27
Новак
9
Пясецки
9
Пясецки
27
Новак
4
Полетанович
6
6
4
Полетанович
11
Чодина
21
Пенько
21
Пенько
11
Чодина
10
Булеца
7
7
10
Булеца
7
Вдовяк
11
11
7
Вдовяк
91
9
9
91
Остались в запасе
Ракув
Заглембе
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
28
Patryk Malamis
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
28
Patryk Malamis
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Ракув - Заглембе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
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