Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Легия
Шленск - Легия: обзор матча 21 октября 2023
Шленск
21.10.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
4 : 0
Завершен
Легия
46'
P. Schwarz
71'
Э. Экспозито
73'
P. Samiec-Talar
77'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Легия
Замена
К. Зохоре
️️️️
Э. Экспозито
90'
+5
Замена
Б. Индже
️️️️
М. Науэль
90'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
P. Pokorný
90'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
85'
Замена
М. Жуковски
️️️️
P. Samiec-Talar
82'
79'
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Росолек
79'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
ГОЛ! 4:0!
Э. Экспозито
Пас отдал
P. Pokorný
77'
ГОЛ! 3:0!
P. Samiec-Talar
Пас отдал
М. Науэль
73'
72'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Р. Панков
72'
Замена
М. Бюрх
️️️️
Ю. Элитим
ГОЛ! 2:0!
Э. Экспозито
Пас отдал
P. Samiec-Talar
71'
59'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
54'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
ГОЛ! 1:0!
P. Schwarz
Пас отдал
P. Samiec-Talar
46'
Желтая карточка
P. Pokorný
32'
Желтая карточка
P. Olsen
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
2-2-5
12
5
Петков
33
33
7
77
Науэль
77
44
3
17
2-1-3-1-3
25
Тобиаш
12
Панков
4
Рибейру
8
Августиняк
99
Слиш
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
28
Гуал
17
Пекхарт
7
Росолек
7
22
Жуковски
22
Жуковски
7
77
Науэль
27
Индже
27
Индже
77
Науэль
3
23
Лукасик
23
Лукасик
3
33
22
22
33
10
Экспозито
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Экспозито
22
Элитим
15
Бюрх
15
Бюрх
22
Элитим
12
Панков
86
Стрзалек
86
Стрзалек
12
Панков
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
7
Росолек
7
Мучи
7
Мучи
7
Росолек
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
Остались в запасе
Шленск
Легия
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Шленск - Легия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Новости команд
Все
Шленск
Легия
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+