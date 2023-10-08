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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Ракув
Легия - Ракув: обзор матча 08 октября 2023
Легия
08.10.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ракув
45+2'
П. Вшолек
26'
В. Кочергин
74'
Р. Августиняк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Ракув
Желтая карточка
П. Вшолек
90'
+6
Желтая карточка
Б. Крамер
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Зволински
87'
Желтая карточка
М. Кебула
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
82'
80'
Желтая карточка
Б. Раковитан
Замена
Б. Крамер
️️️️
Э. Мучи
78'
75'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
Б. Новак
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Августиняк
64'
Замена
М. Кебула
️️️️
Д. Йебоа
64'
Замена
D. Drachal
️️️️
С. Плавсич
63'
Желтая карточка
Г. Берггрен
56'
Замена
Г. Берггрен
️️️️
А. Ковачевич
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Ю. Рибейру
55'
Желтая карточка
Ю. Элитим
52'
49'
Желтая карточка
Я. Папаниколау
Желтая карточка
Ю. Рибейру
49'
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Жозуэ
46'
Замена
М. Росолек
️️️️
М. Гуал
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Вшолек
Пас отдал
Ю. Рибейру
45'
+2
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Кочергин
Пас отдал
Д. Йебоа
Желтая карточка
Жозуэ
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-2-2-3
25
Тобиаш
4
Рибейру
3
Капуади
15
Бюрх
23
Кун
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
17
Пекхарт
7
Мучи
28
Гуал
3-4-2-1
1
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Рундич
25
Раковитан
7
Тудор
5
Папаниколау
95
Плавсич
10
Кочергин
10
Йебоа
27
Новак
17
Крнак
4
Рибейру
8
Августиняк
8
Августиняк
4
Рибейру
10
Жозуэ
22
Элитим
22
Элитим
10
Жозуэ
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
7
Мучи
9
Крамер
9
Крамер
7
Мучи
28
Гуал
7
Росолек
7
Росолек
28
Гуал
15
Ковачевич
5
Берггрен
5
Берггрен
15
Ковачевич
27
Новак
8
Ледерман
8
Ледерман
27
Новак
95
Плавсич
8
8
95
Плавсич
10
Йебоа
77
Кебула
77
Кебула
10
Йебоа
Остались в запасе
Легия
Ракув
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Легия - Ракув
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
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