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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Ягеллония
Краковия - Ягеллония: обзор матча 08 октября 2023
Краковия
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 11 тур
2 : 4
Завершен
Ягеллония
56'
В. Гицэ
60'
К. Глик
8'
B. Wdowik
9'
К. Хансен
49'
К. Хансен
55'
Д. Марчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Ягеллония
86'
Замена
T. Kupisz
️️️️
Нене
Желтая карточка
K. Smiglewski
85'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
Б. Каллман
75'
Замена
K. Knap
️️️️
Я. Атанасов
75'
Замена
M. Bochnak
️️️️
C. Râpă
74'
65'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Д. Марчук
65'
Замена
W. Łaski
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
К. Глик
64'
ГОЛ! 2:4!
К. Глик
Пас отдал
Я. Атанасов
60'
ГОЛ! 1:4!
В. Гицэ
Пас отдал
Б. Каллман
56'
55'
ГОЛ! 0:4!
Д. Марчук
Пас отдал
К. Хансен
49'
ГОЛ! 0:3!
К. Хансен
Пас отдал
А. Дигес
45'
Замена
М. Скшипчак
️️️️
M. Matysik
9'
ГОЛ! 0:2!
К. Хансен
Пас отдал
Д. Марчук
8'
ГОЛ! 0:1!
B. Wdowik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Краковия
30
Adam Wilk
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
4-1-2-3
13
44
Ярочински
25
Югаш
15
Глик
5
Гицэ
21
Атанасов
31
14
Осима
9
9
Каллман
36
3-4-1-2
33
61
Сачек
17
20
6
Романчук
18
Нене
28
11
Марчук
9
Пулулу
99
Хансен
26
Дигес
21
Атанасов
20
20
21
Атанасов
31
17
17
31
9
Каллман
21
21
9
Каллман
17
72
Скшипчак
72
Скшипчак
17
11
Марчук
10
Нгуямба
10
Нгуямба
11
Марчук
99
Хансен
77
77
99
Хансен
18
Нене
18
18
18
Нене
Остались в запасе
Краковия
Ягеллония
30
Adam Wilk
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
30
Adam Wilk
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Краковия - Ягеллония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
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