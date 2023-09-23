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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Пяст
Шленск - Пяст: обзор матча 23 сентября 2023
Шленск
23.09.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Пяст
41'
М. Науэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Пяст
Желтая карточка
P. Samiec-Talar
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
T. Huk
Пенальти не реализован!
Э. Экспозито
90'
+5
Замена
A. Paluszek
️️️️
Y. Matsenko
90'
+1
Замена
Д. Лукасик
️️️️
P. Pokorný
85'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
М. Науэль
85'
78'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
M. Chrapek
Желтая карточка
R. Leszczyński
69'
Замена
М. Жуковски
️️️️
Б. Индже
63'
56'
Замена
M. Szczepański
️️️️
T. Hateley
56'
Замена
Я. Голубек
️️️️
S. Krykun
45'
+1
Вторая желтая
А. Пырка
42'
Желтая карточка
А. Пырка
ГОЛ! 1:0!
М. Науэль
Пас отдал
Э. Экспозито
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
17
Petr Schwarz
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
24
Tom Hateley
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
2-2-5
12
33
5
Петков
33
27
Индже
15
10
Экспозито
3
77
Науэль
44
3-5-2
26
Плах
2
11
Пырка
98
24
19
Амейо
20
44
6
5
27
33
3
3
33
27
Индже
22
Жуковски
22
Жуковски
27
Индже
77
Науэль
7
7
77
Науэль
3
23
Лукасик
23
Лукасик
3
24
30
30
24
44
14
Голубек
14
Голубек
44
6
92
Кадзиор
92
Кадзиор
6
Остались в запасе
Шленск
Пяст
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Шленск - Пяст
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
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