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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Ракув
Пяст - Ракув: обзор матча 11 августа 2023
Пяст
11.08.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ракув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Пяст - Ракув
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
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Пяст
Ракув
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
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