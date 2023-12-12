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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 12 декабря 2023
Сток Сити
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
70'
Д. Джонсон (П)
89'
Г. Дарлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Суонси
Замена
Н. Лоу
️️️️
Ж. Тчамадеу
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дарлинг
Пас отдал
М. Гримес
84'
Желтая карточка
Я. Боласи
Желтая карточка
Б. Пирсон
82'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
В. Бюргер
81'
76'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
76'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Джонсон
70'
66'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Йетс
46'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Ч. Патино
Желтая карточка
Л. Гуч
42'
41'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Желтая карточка
Д. Лорент
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
(К)
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-4-2
1
Бонхэм
22
Тчамадеу
5
Роуз
15
Макнелли
25
Хувер
4
Пирсон
18
Бюргер
14
Джонсон
29
Лорент
8
Ммае
7
Гуч
3-3-1-3
19
5
Кабанго
6
Дарлинг
14
Тимон
4
Фултон
6
Гримес
28
Патино
9
Лоу
2
12
Йетс
35
Патерсон
18
Бюргер
15
Томпсон
15
Томпсон
18
Бюргер
22
Тчамадеу
9
Лоу
9
Лоу
22
Тчамадеу
28
Патино
11
Боласи
11
Боласи
28
Патино
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
12
Йетс
8
Уолш
8
Уолш
12
Йетс
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Сток Сити - Суонси
3
2
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
3
Офсайды
4
0
Количество передач
179
284
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.05
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
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