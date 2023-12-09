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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Суонси
Ротерхэм - Суонси: обзор матча 09 декабря 2023
Ротерхэм
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
64'
S. Nombe
45'
Ч. Патино
73'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Суонси
90'
+6
Желтая карточка
Б. Хамфрис
90'
+3
Замена
Б. Хамфрис
️️️️
Д. Тимон
90'
+3
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Т. Ивс
️️️️
Л. Пелтье
90'
Желтая карточка
Г. Холл
86'
Замена
Д. Келли
️️️️
О. Рэтбоун
85'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
79'
Замена
Г. Холл
️️️️
Д. Линдси
77'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
S. Nombe
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Йетс
67'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Ч. Патино
ГОЛ! 1:1!
S. Nombe
64'
58'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Я. Боласи
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
А. Аппиа
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Патино
39'
Желтая карточка
Д. Лоу
18'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
Вторая желтая
Д. Айяла
17'
Желтая карточка
Д. Айяла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
(К)
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
23
Реван
15
Брэмолл
4
Айяла
21
Пелтье
4
Тьехи
2
Одоффин
20
Рэтбоун
29
Линдси
28
Аппиа
9
3-4-1-2
19
5
Кабанго
6
Дарлинг
14
Тимон
4
Фултон
6
Гримес
11
Боласи
28
Патино
9
Лоу
2
35
Патерсон
29
Линдси
24
Холл
24
Холл
29
Линдси
28
Аппиа
23
Моррисон
23
Моррисон
28
Аппиа
21
Пелтье
39
Ивс
39
Ивс
21
Пелтье
20
Рэтбоун
9
Келли
9
Келли
20
Рэтбоун
9
9
Хагилл
9
Хагилл
9
14
Тимон
6
Хамфрис
6
Хамфрис
14
Тимон
35
Патерсон
11
Каллен
11
Каллен
35
Патерсон
28
Патино
8
Уолш
8
Уолш
28
Патино
11
Боласи
12
Йетс
12
Йетс
11
Боласи
Остались в запасе
Ротерхэм
Суонси
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Энди Фишер
ВР
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Ротерхэм - Суонси
3
1
3
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
7
Нарушения
1
4
Офсайды
0
1
Количество передач
126
273
Сейвы
5
1
Точность передач %
61
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.26
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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