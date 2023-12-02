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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Хаддерсфилд Таун
Суонси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 декабря 2023
Суонси
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+4'
Ч. Патино
3'
Б. Кабанго (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Хаддерсфилд Таун
90'
+7
Желтая карточка
Д. Касуму
ГОЛ! 1:1!
Ч. Патино
Пас отдал
Д. Патерсон
90'
+4
86'
Желтая карточка
С. Томас
Замена
J. Key
️️️️
Д. Фултон
76'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Л. Уолш
72'
67'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Д. Хедли
67'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Уорд
61'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Б. Джексон
Замена
Я. Боласи
️️️️
Л. Каллен
46'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Б. Хамфрис
46'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
К. Ноутон
46'
Желтая карточка
Л. Уолш
44'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Кабанго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
2
Josh Key
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
4-2-1-3
19
5
Кабанго
6
Хамфрис
14
Тимон
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
35
Патерсон
11
Каллен
8
Уолш
3-2-2-1-1
12
Максвелл
12
Лис
3
Накаяма
5
Пирсон
7
Джексон
3
Хедли
18
Касуму
6
Хогг
42
Томас
25
Уорд
26
Ноутон
6
Дарлинг
6
Дарлинг
26
Ноутон
8
Уолш
28
Патино
28
Патино
8
Уолш
11
Каллен
11
Боласи
11
Боласи
11
Каллен
4
Фултон
2
2
4
Фултон
6
Хамфрис
12
Йетс
12
Йетс
6
Хамфрис
7
Джексон
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
7
Джексон
3
Хедли
37
Бургзорг
37
Бургзорг
3
Хедли
25
Уорд
37
Корома
37
Корома
25
Уорд
Остались в запасе
Суонси
Хаддерсфилд Таун
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Суонси - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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