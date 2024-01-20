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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 20 января 2024
Янг Бойз
20.01.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
73'
Д. Ррудхани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
90'
+2
Желтая карточка
А. Секо
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Д. Малес
90'
+1
84'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
ГОЛ! 1:0!
Д. Ррудхани
Пас отдал
Л. Блум
73'
69'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Ганвула
63'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ш. Ниасс
63'
61'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Финк
25'
Желтая карточка
Г. Моранди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
52
Benjamin Kabeya
ЦП
47
Малик Деме
ЦП
60
Jashar Dema
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
4-3-3
16
фон Бальмус
23
Бенито
16
Перссон
12
Аменда
27
Блум
30
Лаупер
23
Угринич
19
Ниасс
19
Малес
35
Ганвула
17
Нсаме
3-2-1-1-3
71
Хаммел
15
Секо
28
3
Паскочи
2
Абелс
19
Ходжа
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
21
Финк
11
Моранди
19
Малес
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
19
Малес
19
Ниасс
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Ниасс
35
Ганвула
99
Монтейру
99
Монтейру
35
Ганвула
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
21
Финк
12
Бабунски
12
Бабунски
21
Финк
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
52
Benjamin Kabeya
ЦП
47
Малик Деме
ЦП
60
Jashar Dema
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
52
Benjamin Kabeya
ЦП
47
Малик Деме
ЦП
60
Jashar Dema
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
2
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
593
326
Сейвы
3
6
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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