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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 11 ноября 2023
Янг Бойз
11.11.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
6 : 1
Завершен
Люцерн
6'
М. Элиа
13'
Д. Малес
45'
М. Элиа
67'
С. Ганвула (П)
73'
Э. Колли
74'
Ж. Нсаме
30'
М. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Люцерн
83'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
83'
Замена
Н. Хаас
️️️️
П. Дорн
Замена
Н. Перссон
️️️️
М. Элиа
80'
77'
Замена
Т. Клидже
️️️️
Т. Оку
77'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
С. Шадер
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Д. Малес
76'
Замена
М. Чайва
️️️️
Ш. Ниасс
76'
ГОЛ! 6:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Ганвула
74'
ГОЛ! 5:1!
Э. Колли
73'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Ганвула
67'
65'
Желтая карточка
Л. Жакес
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Монтейру
64'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
64'
56'
Желтая карточка
А. Яшари
ГОЛ! 3:1!
М. Элиа
Пас отдал
Э. Колли
45'
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Майер
ГОЛ! 2:0!
Д. Малес
Пас отдал
Ш. Ниасс
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Элиа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-1-1-4
1
Расьоппи
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
27
Блум
19
Ниасс
19
Колли
99
Монтейру
12
Элиа
26
Иттен
19
Малес
4-1-2-2-1
1
Лорец
20
Дорн
6
Симани
2
14
Жакес
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
69
Шадер
10
Оку
12
Элиа
16
Перссон
16
Перссон
12
Элиа
19
Малес
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
19
Малес
19
Ниасс
14
Чайва
14
Чайва
19
Ниасс
99
Монтейру
35
Ганвула
35
Ганвула
99
Монтейру
26
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
26
Иттен
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
20
Дорн
32
Хаас
32
Хаас
20
Дорн
10
Оку
18
Клидже
18
Клидже
10
Оку
69
Шадер
27
Виллигер
27
Виллигер
69
Шадер
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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