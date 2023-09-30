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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 30 сентября 2023
Грассхоппер
30.09.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
17'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
88'
Желтая карточка
А. Аменда
Замена
Э. Растодер
️️️️
Д. Бабунски
81'
80'
Замена
А. Аменда
️️️️
С. Иттен
Замена
Д. Какури
️️️️
А. Секо
75'
71'
Желтая карточка
С. Джанко
Замена
Б. Финк
️️️️
Г. Моранди
68'
67'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
67'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Ганвула
64'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
А. Мабиль
49'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
46'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Т. Корбяну
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Иттен
Пас отдал
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Дион Какури
АП
37
Меритан Шабани
АП
21
Брэдли Финк
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-2-1-3
71
Хаммел
16
Ндика Матам
15
Секо
28
2
Абелс
4
Тоберс
7
Нденг
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
11
Моранди
7
Корбяну
4-2-4
1
Расьоппи
27
Блум
28
Лустенбергер
5
Камара
25
Гарсия
19
Ниасс
24
Лакомы
19
Малес
12
Элиа
26
Иттен
35
Ганвула
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Корбяну
15
Секо
8
Какури
8
Какури
15
Секо
11
Моранди
21
Финк
21
Финк
11
Моранди
12
Бабунски
74
Растодер
74
Растодер
12
Бабунски
26
Иттен
12
Аменда
12
Аменда
26
Иттен
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
35
Ганвула
99
Монтейру
99
Монтейру
35
Ганвула
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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