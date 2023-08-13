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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 13 августа 2023
Люцерн
13.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
38'
Я. Кадак (П)
88'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Янг Бойз
88'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Угринич
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
78'
76'
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
76'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Чайва
Замена
К. Спадануда
️️️️
П. Дорн
72'
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
71'
66'
Замена
К. Имери
️️️️
С. Иттен
66'
Замена
М. Элиа
️️️️
Л. Лакомы
46'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Монтейру
Замена
М. Бюрх
️️️️
И. Бека
46'
44'
Желтая карточка
М. Чайва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Кадак
38'
37'
Желтая карточка
А. Расьоппи
36'
Желтая карточка
Ф. Угринич
36'
Желтая карточка
С. Иттен
Желтая карточка
И. Бека
35'
Желтая карточка
Д. Симани
35'
26'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
26
Якуб Кадак
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
69
Софьян Шадер
ЛВ
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
3-3-3-1
1
Лорец
6
Симани
30
Бека
2
14
Жакес
30
Яшари
20
Дорн
26
Кадак
16
Белоко
17
Фридек
27
Виллигер
4-1-2-3
1
Расьоппи
17
Джанко
5
Камара
12
Аменда
23
Бенито
14
Чайва
23
Угринич
24
Лакомы
35
Ганвула
99
Монтейру
26
Иттен
30
Бека
15
Бюрх
15
Бюрх
30
Бека
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
20
Дорн
17
Спадануда
17
Спадануда
20
Дорн
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
26
Иттен
30
Имери
30
Имери
26
Иттен
14
Чайва
17
Нсаме
17
Нсаме
14
Чайва
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
24
Лакомы
12
Элиа
12
Элиа
24
Лакомы
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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