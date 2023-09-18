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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 18 сентября 2023
Динамо К
18.09.2023, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
5'
Н. Волошин
83'
Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ворскла
90'
Замена
T. Cunha
️️️️
И. Кане
90'
Замена
Д. Черныш
️️️️
А. Скляр
89'
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
А. Челядин
Замена
Р. Рамадани
️️️️
А. Андриевский
86'
ГОЛ! 2:0!
Бенито
Пас отдал
В. Буяльский
83'
Замена
Бенито
️️️️
В. Ванат
77'
76'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Бацула
Замена
В. Кабаев
️️️️
Н. Волошин
59'
44'
Желтая карточка
В. Корниенко
38'
Желтая карточка
А. Скляр
ГОЛ! 1:0!
Н. Волошин
Пас отдал
В. Ванат
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
4-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
74
18
Павлюк
9
Корниенко
7
Степанюк
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
30
Нестеренко
14
Кане
18
Андриевский
4
Рамадани
4
Рамадани
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
22
Бенито
22
Бенито
19
Ванат
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
6
Скляр
40
Черныш
40
Черныш
6
Скляр
29
Бацула
43
Островский
43
Островский
29
Бацула
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
96
Даниил Ермолов
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
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