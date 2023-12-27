Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты

Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции

Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты