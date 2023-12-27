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Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
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Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната
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Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»