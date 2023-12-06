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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 06 декабря 2023
Хартс
06.12.2023, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
34'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Рейнджерс
Желтая карточка
А. Форрест
90'
+1
88'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Б. Маккей
️️️️
С. Кингсли
85'
71'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Р. Йилмаз
71'
Замена
К. Руф
️️️️
Данило
69'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
Замена
А. Форрест
️️️️
К. Тагава
65'
Желтая карточка
А. Кокрейн
62'
Желтая карточка
К. Варгас
51'
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Грант
46'
Замена
К. Варгас
️️️️
Н. Аткинсон
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
Д. Тавернье
19'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Рейнджерс
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
3
Кингсли
2
Кент
15
Роулес
13
Аткинсон
20
Кокрейн
6
Банингиме
8
Грант
28
7
Шенклэнд
11
Тагава
4-1-3-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
6
Голдсон
6
Ландстрем
19
Сима
10
Кантвелл
10
Лоуренс
90
Данило
45
Маккосленд
11
Тагава
14
Форрест
14
Форрест
11
Тагава
8
Грант
9
Ода
9
Ода
8
Грант
13
Аткинсон
77
Варгас
77
Варгас
13
Аткинсон
3
Кингсли
10
Маккей
10
Маккей
3
Кингсли
33
Йилмаз
21
Стерлинг
21
Стерлинг
33
Йилмаз
10
Лоуренс
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
10
Лоуренс
10
Кантвелл
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Кантвелл
90
Данило
7
Руф
7
Руф
90
Данило
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Остались в запасе
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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