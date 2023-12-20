Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела

Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»

Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией

Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией

«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала

Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»

Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела