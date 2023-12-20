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Волга
Динамо Бр
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала
20 августа 2023, 19:09
3
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела
31 марта 2023, 13:59
6
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала
20 августа 2023, 19:09
3
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела
31 марта 2023, 13:59
6
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
13 марта 2023, 19:39
1
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
15 мая 2021, 22:14
1
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
15 мая 2021, 18:44
11
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Волга
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр

Волга - Динамо Бр - 23 июля 2023

Волга
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Динамо Бр
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Статистика матча Волга - Динамо Бр
Информация о матче
Стадион:
Труд
Россия
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