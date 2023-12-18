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В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата
18 января, 11:57
0
«Ахмат» купил бразильца, поигравшего в Лиге чемпионов
18 января, 10:50
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
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Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Лига конференций, 1/16 финала
Штурм
4 : 1
15.02.2024
Слован
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 21 тур
Слога Меридиан
1 : 1
02.03.2024
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Зриньски
5 : 0
25.02.2024
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Железничар
0 : 0
17.02.2024
Зриньски

Слован - Зриньски - 01 августа 2023

Слован
01.08.2023, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Зриньски
5' А. Чаврич
66' Ш. Зуберу
75' Х. Баришич
90+3' А. Иванчич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Зриньски
Матч завершен
Желтая карточка
Кирьякос Саввидис
90' +6
Желтая карточка
Юрай Куцка
90' +4
90' +3
ГОЛ! 2:2
Антонио Иванчич
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Александар Чаврич
87'
Замена
Тигран Барсегян ️️️️➡️️ Владимир Вайсс
77'
Замена
Нино Марчелли ️️️️➡️️ Шарани Зуберу
77'
75'
ГОЛ! 2:1
Хрвойе Баришич
Желтая карточка
Владимир Вайсс
74'
73'
Замена
Дамир Зломислич ️️️️➡️️ Неманья Билбия
71'
Желтая карточка
Антонио Иванчич
ГОЛ! 2:0
Шарани Зуберу
66'
65'
Замена
Матия Малекинушич ️️️️➡️️ Марио Чуже
65'
Замена
Иван Юкич ️️️️➡️️ Марио Тичинович
58'
Желтая карточка
Неманья Билбия
54'
Желтая карточка
Марио Чуже
54'
Желтая карточка
Хрвойе Баришич
46'
Замена
Томислав Киш ️️️️➡️️ Звонимир Козули
46'
Замена
Антонио Иванчич ️️️️➡️️ Мато Станич
11'
Желтая карточка
Керим Мемиджа
ГОЛ! 1:0
Александар Чаврич
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
7
Александар Чаврич
ПВ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Зриньски
35
Марко Марич
ВР
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
23
Мато Станич
ОП
91
Марио Тичинович
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Йосип Чорлука
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Слован
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
24
Марко Толич
АП
28
C. Blackman
ЦФ
29
Малик Абубакари
ЦФ
Зриньски
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
20
Антонио Иванчич
ЦП
7
Иван Юкич
ЛВ
17
Матия Малекинушич
ПВ
10
Томислав Киш
ЦФ
9
Франко Саблич
ЦФ
3-5-1-1
82
Борян
36
Ловат
25
Паушек
4
Кашия
33
Куцка
20
Канкава
7
Вайсс
88
Саввидис
12
Байрич
7
Чаврич
23
Зуберу
3-1-4-2
35
Марич
27
Яковлевич
4
Баришич
50
Мемиджа
23
Станич
7
Козули
5
Канаджижа
6
Чорлука
91
Тичинович
99
Билбия
25
Чуже
7
Вайсс
11
Барсегян
11
Барсегян
7
Вайсс
23
Зуберу
18
Марчелли
18
Марчелли
23
Зуберу
7
Чаврич
29
Абубакари
29
Абубакари
7
Чаврич
99
Билбия
8
Зломислич
8
Зломислич
99
Билбия
23
Станич
20
Иванчич
20
Иванчич
23
Станич
91
Тичинович
7
Юкич
7
Юкич
91
Тичинович
25
Чуже
17
Малекинушич
17
Малекинушич
25
Чуже
7
Козули
10
Киш
10
Киш
7
Козули
Остались в запасе
Слован
Зриньски
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
24
Марко Толич
АП
28
C. Blackman
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
24
Марко Толич
АП
28
C. Blackman
ЦФ
Остались в запасе
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Слован - Зриньски
3
5
Желтые карточки
3
5
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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- : -
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