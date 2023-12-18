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В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата
18 января, 11:57
0
«Ахмат» купил бразильца, поигравшего в Лиге чемпионов
18 января, 10:50
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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Зриньски
5 : 0
25.02.2024
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Железничар
0 : 0
17.02.2024
Зриньски
Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Лига конференций, 1/16 финала
Штурм
4 : 1
15.02.2024
Слован

Зриньски - Слован - 25 июля 2023

Зриньски
25.07.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Матч завершен
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Слован
53' Ш. Зуберу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зриньски - Слован
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Милан Борян
Желтая карточка
Звонимир Козули
86'
Замена
Матия Малекинушич ️️️️➡️️ Марио Чуже
83'
83'
Замена
Кевин Виммер ️️️️➡️️ Шарани Зуберу
80'
Желтая карточка
Лукас Ловат
77'
Замена
Яромир Жмрхаль ️️️️➡️️ Александар Чаврич
67'
Замена
Филип Лихы ️️️️➡️️ Тигран Барсегян
67'
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Марко Толич
Замена
Неманья Билбия ️️️️➡️️ Антонио Иванчич
64'
Замена
Иван Юкич ️️️️➡️️ Марио Тичинович
64'
Замена
Звонимир Козули ️️️️➡️️ Мато Станич
64'
53'
ГОЛ! 0:1
Шарани Зуберу
Желтая карточка
Слободан Яковлевич
52'
Замена
Слободан Яковлевич ️️️️➡️️ Матей Сенич
46'
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
45' +1
39'
Желтая карточка
Тигран Барсегян
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
35
Марко Марич
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
23
Мато Станич
ОП
20
Антонио Иванчич
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Йосип Чорлука
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
24
Марко Толич
АП
7
Александар Чаврич
ПВ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Зриньски
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
7
Иван Юкич
ЛВ
17
Матия Малекинушич
ПВ
99
Неманья Билбия
ЦФ
9
Франко Саблич
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
35
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
29
Малик Абубакари
ЦФ
3-1-4-2
35
Марич
50
Мемиджа
4
Баришич
95
Сенич
23
Станич
20
Иванчич
6
Чорлука
91
Тичинович
5
Канаджижа
10
Киш
25
Чуже
3-4-2-1
82
Борян
4
Кашия
25
Паушек
36
Ловат
11
Барсегян
20
Канкава
88
Саввидис
12
Байрич
7
Чаврич
24
Толич
23
Зуберу
95
Сенич
27
Яковлевич
27
Яковлевич
95
Сенич
23
Станич
7
Козули
7
Козули
23
Станич
91
Тичинович
7
Юкич
7
Юкич
91
Тичинович
25
Чуже
17
Малекинушич
17
Малекинушич
25
Чуже
20
Иванчич
99
Билбия
99
Билбия
20
Иванчич
23
Зуберу
6
Виммер
6
Виммер
23
Зуберу
11
Барсегян
26
Лихы
26
Лихы
11
Барсегян
7
Чаврич
8
Жмрхаль
8
Жмрхаль
7
Чаврич
24
Толич
29
Абубакари
29
Абубакари
24
Толич
Остались в запасе
Зриньски
Слован
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Мартин Трновски
ВР
35
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
55
Омер Нирон
ВР
12
Антонио Сольдо
ВР
2
Лука Марин
ЦЗ
44
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
35
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Зриньски - Слован
3
3
Желтые карточки
3
3
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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