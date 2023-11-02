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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 02 ноября 2023
Ростов
02.11.2023, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Урал
45'
В. Мелехин
67'
Н. Комличенко
50'
Г. Шеттине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Урал
Желтая карточка
Н. Медведев
90'
+2
Замена
А. Ионов
️️️️
Р. Тугарев
87'
84'
Вторая желтая
Е. Филипенко
82'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Г. Шеттине
74'
Замена
Итало
️️️️
Кики
73'
Желтая карточка
А. Егорычев
ГОЛ! 2:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
67'
64'
Замена
В. Малькевич
️️️️
А. Юшин
64'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Т. Аюпов
Замена
М. Осипенко
️️️️
Д. Терентьев
61'
Замена
М. Мохеби
️️️️
Х. Байрамян
61'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Комаров
61'
59'
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Шеттине
47'
Желтая карточка
Т. Аюпов
ГОЛ! 1:0!
В. Мелехин
Пас отдал
Н. Комличенко
45'
Желтая карточка
И. Комаров
24'
8'
Желтая карточка
Е. Филипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-2-3-1
30
Медведев
23
Чернов
4
Мелехин
87
Лангович
43
Терентьев
99
Акбашев
47
Уткин
8
Тугарев
19
Байрамян
10
Комаров
27
Комличенко
4-2-1-2-1
71
Мамин
25
Эмерсон
46
Мамин
24
Филипенко
24
Кики
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
7
Юшин
97
Ишков
7
Шеттине
43
Терентьев
55
Осипенко
55
Осипенко
43
Терентьев
10
Комаров
15
Глебов
15
Глебов
10
Комаров
8
Тугарев
11
Ионов
11
Ионов
8
Тугарев
19
Байрамян
9
Мохеби
9
Мохеби
19
Байрамян
7
Юшин
44
Малькевич
44
Малькевич
7
Юшин
24
Кики
16
Итало
16
Итало
24
Кики
7
Шеттине
22
Бевеев
22
Бевеев
7
Шеттине
8
Аюпов
75
Сиссе
75
Сиссе
8
Аюпов
Остались в запасе
Ростов
Урал
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Урал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
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