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ЦСКА
1 : 1
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Оренбург
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
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ЦСКА
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ЦСКА
3 : 0
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ЦСКА
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16.02.2024
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ЦСКА

Оренбург - ЦСКА - 26 июля 2023

Оренбург
26.07.2023, среда, 16:15
Россия. Кубок, 1 тур
0 : 6
Матч завершен
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ЦСКА
12' Я. Арбузов
18' Б. Зайнутдинов
22' М. Гайич
45+2' Ф. Чалов
87' М. Кисляк
89' Н. Ермаков
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оренбург - ЦСКА
Матч завершен
89'
ГОЛ! 0:6
Никита Ермаков
87'
ГОЛ! 0:5
Матвей Кисляк
Замена
Ренато Гойкович ️️️️➡️️ Юрий Ковалев
68'
Замена
Дмитрий Воробьев ️️️️➡️️ Степан Оганесян
68'
Замена
Томас Муро ️️️️➡️️ Иван Башич
68'
66'
Желтая карточка
Матвей Кисляк
64'
Замена
Кирилл Набабкин ️️️️➡️️ Мойзес
Вторая желтая
Михаил Сиваков
62'
Желтая карточка
Михаил Сиваков
56'
55'
Замена
Матвей Кисляк ️️️️➡️️ Ярослав Арбузов
53'
Желтая карточка
Матвей Лукин
46'
Замена
Егор Носков ️️️️➡️️ Бахтиер Зайнутдинов
46'
Замена
Антон Заболотный ️️️️➡️️ Федор Чалов
Замена
Матиас Перес ️️️️➡️️ Владимир Обухов
46'
46'
Замена
Максим Мухин ️️️️➡️️ Константин Кучаев
45' +2
ГОЛ! 0:4
Федор Чалов
22'
ГОЛ! 0:3
Милан Гайич
18'
ГОЛ! 0:2
Бахтиер Зайнутдинов
Замена
Евгений Гошев ️️️️➡️️ Химми Марин
16'
Красная карточка
Алексей Кеняйкин
14'
12'
ГОЛ! 0:1
Ярослав Арбузов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
38
Николай Титков
ЦП
80
Химми Марин
АП
8
Иван Башич
АП
11
Юрий Ковалев
ПП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Иржи Ярошик
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
46
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
8
Кирилл Капленко
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
37
Данил Капустянский
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
17
Егор Носков
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-2
99
Кеняйкин
81
Сидоров
3
Сиваков
4
Хотулев
38
Титков
11
Ковалев
7
Гюрлюк
8
Башич
11
Оганесян
13
Обухов
80
Марин
4-1-1-3-1
49
Тороп
22
Гайич
90
Лукин
68
Рядно
27
Мойзес
88
Мендес
19
Ермаков
80
Арбузов
22
Зайнутдинов
18
Кучаев
9
Чалов
80
Марин
46
Гошев
46
Гошев
80
Марин
11
Ковалев
15
Гойкович
15
Гойкович
11
Ковалев
13
Обухов
22
Перес
22
Перес
13
Обухов
8
Башич
24
Муро
24
Муро
8
Башич
11
Оганесян
10
Воробьев
10
Воробьев
11
Оганесян
22
Зайнутдинов
17
Носков
17
Носков
22
Зайнутдинов
27
Мойзес
14
Набабкин
14
Набабкин
27
Мойзес
18
Кучаев
6
Мухин
6
Мухин
18
Кучаев
80
Арбузов
31
Кисляк
31
Кисляк
80
Арбузов
9
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Чалов
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
8
Кирилл Капленко
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
37
Данил Капустянский
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
8
Кирилл Капленко
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
37
Данил Капустянский
АП
21
Габриэль Флорентин
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Стадион:
Газовик
Россия. Кубок
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Текущие
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия
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