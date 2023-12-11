Спартак-Нальчик

«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
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«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены
Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены
Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
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