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Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
9 января 2023, 16:28
1
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
25 февраля, 17:08
1
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
11 декабря 2023, 11:54
1
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
12 апреля 2023, 13:37
4
«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены
31 марта 2023, 21:20
4
Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
9 января 2023, 16:28
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
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Спартак-Нальчик - Машук-КМВ - 29 июля 2023

Спартак-Нальчик
29.07.2023, суббота, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Машук-КМВ
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Россия
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