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Бавария
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:33
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:42
0
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:46
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
6 февраля, 18:46
0
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Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
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0 : 1
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Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
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Унион
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Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 3
03.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм

Штутгарт - Бавария - 04 мая 2024

Штутгарт
04.05.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
- : -
Не начался
Бавария
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Штутгарт - Бавария
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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