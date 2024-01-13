«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка