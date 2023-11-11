Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023