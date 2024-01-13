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«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
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Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
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«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
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