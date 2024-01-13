Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Вердер
Вольфсбург
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:23
0
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
29 января, 13:29
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
0
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:23
0
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
29 января, 13:29
0
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
0
«Локомотив» отказался от трансфера игрока «Вердера»
25 января, 23:26
0
«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»
21 января, 20:29
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
0
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран
18 января, 21:50
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вердер
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 1
03.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург

Вердер - Вольфсбург - 30 марта 2024

Вердер
30.03.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
- : -
Не начался
Вольфсбург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+