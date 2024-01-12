«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 19 января