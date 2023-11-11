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Хайденхайм
Байер
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
4 февраля, 13:39
0
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
3 февраля, 19:32
0
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:26
0
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
2 февраля, 09:13
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
0
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
11 ноября 2023, 19:36
0
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
11 ноября 2023, 12:52
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
4 февраля, 13:39
0
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
3 февраля, 19:32
0
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Последние матчи
Все
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер

Хайденхайм - Байер - 17 февраля 2024

Хайденхайм
17.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
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Байер
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Статистика матча Хайденхайм - Байер
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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