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Бохум
Бавария
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
6 февраля, 18:46
0
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
28 января, 21:28
0
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 10:25
0
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:56
0
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
19 января, 18:57
0
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
23 сентября 2023, 18:32
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
6 февраля, 18:46
0
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Последние матчи
Все
Бохум
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
1 : 1
03.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм

Бохум - Бавария - 18 февраля 2024

Бохум
18.02.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
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Бавария
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бохум - Бавария
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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