«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»